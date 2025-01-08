Взорвали железнодорожный путь: в Хмельницкой области задержали группу диверсантов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали двух российских диверсантов, совершивших подрыв железнодорожного пути в Хмельницкой области. Инцидент произошел на перегоне, по которому двигался грузовой поезд.

Задержанными оказались местные жители 28 и 29 лет. Один из них имел наркотическую зависимость, другой – дезертир, скрывавшийся после самовольного ухода из воинской части. Злоумышленники действовали по заданию Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщила СБУ.

Для реализации диверсии они изготовили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, снаряженное тротилом и пластидом. Взрывчатку заложили под железнодорожные рельсы и активировали, когда приближался локомотив. Для подтверждения выполнения задания они зафиксировали взрыв видео.

К счастью, пострадавших в результате диверсии нет. Машинист успел остановить поезд, а после оперативного ремонта поврежденного пути движение эшелона продолжилось.

После взрыва диверсанты пытались избежать задержания, сменив автомобиль. Однако это им не помогло — стражи порядка задержали их "по горячим следам". Во время обыска у них были обнаружены элементы взрывчатки и мобильные телефоны, которые содержали доказательства причастности к преступлению.

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Как установило следствие, оба мужчины попали в поле зрения ФСБ, когда искали легкий заработок на специализированных телеграмм-каналах. Обещанного вознаграждения от российских кураторов они так и не получили.

Злоумышленникам объявлено подозрение по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время они находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, замминистра по делам ветеранов уволили.

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