Взрывы в Донецке: предварительно, произошел прилет по базе оккупантов (видео, фото)

Утром 31 июля в оккупированном Донецке раздалась серия взрывов. В разных районах города из мест "прилетов" наблюдаются клубы черного дыма.

В соцсетях местные пишут, что слышали работу ПВО, по городу разлетались обломки боеприпасов. Город охвачен дымом после "прилетов".

Украинский блогер Денис Казанский утверждает, что ВСУ нанесли точные удары по военным базам российских оккупантов в Пролетарском районе.

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Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с мест "прилетов", свидетельствующих о серьезных разрушениях.

Один из популярных донецких пабликов написал: "Базарят, что может и прилет был", спустя некоторое время появилось сообщение: "Все-таки был прилет".

Спустя время в чате написали, что "прилеты" зафиксированы в Пролетарском районе.

Взрывы в Донецке 31 июля. Источник: Местные ТГ-каналы

Взрывы в Донецке 31 июля. Источник: Местные ТГ-каналы

Взрывы в Донецке 31 июля. Источник: Местные ТГ-каналы

Взрывы в Донецке 31 июля. Источник: Местные ТГ-каналы

"На Гвардейку тоже уе*али", – добавили оккупанты.

Телеграм-канал оккупантов "ДНР в СЦКК" сообщил, что зафиксированы обстрелы снарядами калибром 155 мм в Дзержинске, Горловке, Сухой Балке и Макеевке.

Напомним, в ночь на 31 июля 2024 г. украинские военные ударили по составу оружия и военной техники российской армии в Курске.

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