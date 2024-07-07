Взрывы в Воронежской области: дроны СБУ уничтожили склад, где оккупанты хранили ракеты, боеприпасы к танкам и артиллерии (видео)

В ночь на 7 июля в Воронежской области бойцы из Службы безопасности Украины атаковали беспилотниками склад с боеприпасами. Здесь оккупанты хранили ракеты "земля-земля" и "земля-воздух", боеприпасы к танкам и артиллерии, ящики с боеприпасами.

Как сообщили источники изданию OBOZ.UA, это был полевой состав, находившийся возле поселка Сергеевка Воронежской области. Он размещался на площади в 9 тысяч кв. метров.

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"Именно из этого состава захватчики поставляют боеприпасы своим войскам в Украине. Местные жители ночью услышали взрыв, после которого началась сильная детонация. При чем столб дыма был виден за десятки километров", – говорится в сообщении.

Местные жители публикуют фото и видео с места детонирования снарядов и боеприпасов российской армии.

А росСМИ пишут, что в части района, где взрываются боеприпасы, власти ввели режим ЧС, началась эвакуация местных жителей, их доставляют в пункты временного размещения.

Кроме того, в Воронежской области была перекрыта часть федеральной трассы в пределах Подгоренского и Павловского районов.

Напомним, взрывы прогремели в Воронежской области рф в ночь на 7 июля. Они доносились из поселка Сергеевка, где кафиры разместили полевой склад с боеприпасами и ракетами.

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