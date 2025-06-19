'Я могу это сделать, а могу и не сделать' - Трамп одобрил военный план удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп дал предварительное согласие на применение военной силы против Ирана, однако пока не выдал окончательного приказа, ожидая развития ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным источников издания, во вторник вечером Трамп проинформировал своих советников о том, что утвердил план возможного удара по Ирану, но пока воздерживается от решительных действий.

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В то же время Соединенные Штаты значительно усилили свое военное присутствие в регионе. израильских действий против Ирана.

The Wall Street Journal также предполагает, что эти шаги могут быть частью стратегии давления на Тегеран с расчетом принудить его к уступкам без фактического начала боевых действий.

Напомним, Трамп сравнил вторжение России в Украину с дракой двух детей.

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