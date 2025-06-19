'Я можу це зробити, а можу і не зробити' - Трамп схвалив військовий план удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп дав попередню згоду на застосування військової сили проти Ірану, однак поки що не видав остаточного наказу, очікуючи на розвиток ситуації навколо ядерної програми Тегерана. Зі свого боку, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не відмовиться від своїх позицій, попередивши США про "непоправні наслідки" у випадку воєнного вторгнення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними джерел видання, у вівторок ввечері Трамп поінформував своїх радників про те, що затвердив план можливого удару по Ірану, але поки утримується від рішучих дій. Він наголосив, що найближчі дні стануть вирішальними: "Я можу дати команду, а можу й ні. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, навіть менше".

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Тим часом Сполучені Штати значно посилили свою військову присутність у регіоні. До східної частини Середземного моря прибув третій американський есмінець, а друга авіаносна ударна група наближається до Аравійського моря. Хоча у Пентагоні запевняють, що нарощування сил має оборонний характер, аналітики зазначають, що це також створює вигідні позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських дій проти Ірану.

The Wall Street Journal також припускає, що ці кроки можуть бути частиною стратегії тиску на Тегеран — із розрахунком примусити його до поступок без фактичного початку бойових дій.

Нагадаємо, Трамп порівняв вторгнення рф до України з бійкою двох дітей.

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