'Я очень доволен результатом голосования' - Трамп заявил о своей победе на выборах (видео)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что стал 47 президентом Америки по результатам выборов.

Об этом Трамп заявил во время выступления.

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"Вот вам 45-й и 47-й президент… Я очень доволен абсолютным результатом голосования".

Напомним, мы уже писали, удастся ли Гаррис преодолеть Трампа на финише?

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