"Я училась в русской школе": участница "От пацанки до панянки" облила грязью украинский язык (видео)

В Киеве разгорелся скандал вокруг гневного высказывания участницы шоу "От пацанки до барышни" и "СуперМама" Ирины Слюнько об украинском языке. Она говорила бранью, а киевлянам называла "гнидами".

В мессенджере в Telegram появилась запись голосового сообщения, которую покинула женщина, по имени "Лида", с фотографией Слюнько. Его оставили в чате киевского ЖК "Новая Англия".

Отметим, что "Лида" – прозвище Слюнько, которое она получила во время шоу "От пацанки до барышни".

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Видео дня

Такое же фото есть в ее официальном Instagram-аккаунте.

В сообщении женщина возмущается украинским языком, поскольку жила в Херсоне, а училась в "русской школе". Поэтому она якобы привыкла говорить на русском языке. Впрочем, Слюнько ведет соцсети на украинском языке с июля 2022 года. К тому же все сообщения женщины – на русском.

"Ваш конченный киевский бомонд меня уже забавил, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто конченые люди", – говорится в голосовом сообщении.

Видео с записью закончилось на том моменте, когда "Лида" начала по-украински рассказывать о прилете в Херсоне.

Напомним, что эскортница из Киева Оксана Волощук, более известная как Ксюша Манекен, получила орден от власти за "помощь военной разведке". После этого в сети разгорелся скандал.

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