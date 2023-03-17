"Я училась в русской школе": учасниця "Від пацанки до панянки" облила брудом українську мову (відео)

У Києві розгорівся скандал навколо гнівного висловлювання учасниці шоу "Від пацанки до панянки" та "СуперМама" Ірини Слюнько про українську мову. Вона говорила лайкою, а киянам називала "гнидами".

У месенджері в Telegram з'явився запис голосового повідомлення, який залишила жінка, на ім'я "Ліда", з фотографією Слюнько. Його залишили в чаті київського ЖК "Нова Англія".

Зауважимо, що "Ліда" – прізвисько Слюнько, яке та отримала під час шоу "Від пацанки до панянки".

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Відео дня

Таке ж фото є в її офіційному Instagram-акаунті.

У повідомленні жінка обурюється щодо української мови, оскільки жила в Херсоні, а навчалася в "русской школе". Тому нібито вона звикла розмовляти російською мовою. Утім, Слюнько веде соцмережі українською мовою від липня 2022 року. До того усі дописи жінки – російською.

"Ваш кінчений київський бомонд мене вже за*бав, чесно кажучи. Я все життя прожила в Херсоні, я навчалася в російській школі, розмовляла і розмовлятиму російською мовою. І те, що ви пишете про державну мову. Так, у нас українська, але мені так пох*й, чесно кажучи. Ви – гниди, реально гниди. А я вам так скажу: я розмовляю російською та українською мовами. А ви просто кінчені люди", – йдеться в голосовому повідомленні.

Відео з записом закінчилося на тому моменті, коли "Ліда" почала українською мовою розповідати про прильот в Херсоні.

Нагадаємо, що ескортниця з Києва Оксана Волощук, більш відома як Ксюша Манекен, отримала орден від влади за "допомогу військовій розвідці". Після цього у мережі розгорівся скандал.

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