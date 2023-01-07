Юрий Великий показал забавную пародию на Парубия и его рождественские колядки на новый лад (видео)
Украинский юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на экспредседателя Верховной Рады в 2016-2019 годах. Он пел рождественские колядки, но на новый лад.
Видео появилось на YouTube-канале актера. Заметим, что у Юрия Великого есть две версии колядок от Парубия.
"Давно уже в моем пародийном арсенале не было ПАРУБИЯ. Но ведь он всегда нравился зрителю, поэтому я не мог не снять продолжение серии его колядок на Рождественские праздники. Всех с Рождеством! Христос родился, славим его!", – описал свой ролик юморист.
На ролик "Парубий" у подъезда начал свою авторскую программу "Народные обычаи". Он поздравил всех добрых людей с праздником – Рождеством Христовым. В этот день принято ходить по домам и колядовать, но сейчас во время войны колядки немного изменились, и отвечают тем или иным событиям.
Поэтому актер в качестве Парубия решил научить зрителей некоторым современным колядкам. К примеру, колядка для западных партнеров Украины:
Коляд, коляд, колядниця! Добра з орків паляниця!
А без орків не така, дайте Штати ATACMS.
Атакамси не прості – 300-т кілометрової дальності.
Щоб звільнять кожен гектар, дайте дядьку Байрактар.
То є давній наш друган, його звати Ердоган.
Кроме этого, юморист призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дать Украине еще ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.
А ви Байден гроші – будете хороші.
Щоб русню по повній взуть – дайте Хаймарсів чучуть.
Тоді ми Кримський міст будем мати й в гриву, й в хвіст.
Украинцам пришлись по душе такие колядки:
- Эти пародии с Парубием стали легендарными. Всех с Рождеством. Христос Родился! Славим Его!
- Невероятные и очень полезные колядки. Спасибо пану Парубию.
- Интересные колядки! Очень метко и в рифму! Спасибо Юрию за Ваш талант и необычайную неистощимую энергию!
Напомним, что Юрий Великий показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.
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