Юрист объяснил, в каких случаях могут мобилизовать мужчин с отсрочкой

В Украине военнообязанные, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут быть призваны, если не оформили это право должным образом. Важно, чтобы все необходимые документы были поданы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), иначе отсрочка может быть не признана.

Юрист Алина Ахтень в Instagram рассказала, что даже если у военнообязанного есть основания для отсрочки, но он не оформил это право согласно требованиям законодательства, он может быть призван в ряды Вооруженных сил Украины. Верховный суд подтвердил, что отсрочку следует реализовать через активные действия самого военнообязанного, которые должны быть должным образом оформлены уполномоченными органами.

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Юрист отмечает, что именно военнообязанные обязаны информировать ТЦК о своем праве на отсрочку. Без соответствующих документов, поданных в ТЦК, учреждение сочтет, что оснований для отсрочки нет.

Особое значение отсрочка имеет для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает возможность получения отсрочки по медицинским причинам. Для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию и предоставить соответствующие медицинские документы.

Отсрочка может быть временной или постоянной в зависимости от медицинского заключения. Это позволяет тем, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, избежать мобилизации, если они соблюдают надлежащую процедуру.

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