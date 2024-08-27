Юрист пояснив, у яких випадках можуть мобілізувати чоловіків із відстрочкою

В Україні військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть бути призвані, якщо не оформили це право належним чином. Важливо, щоб усі необхідні документи були подані до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), інакше відстрочка може не бути визнана.

Юристка Аліна Охтень в Instagram розповіла, що навіть якщо у військовозобов’язаного є підстави для відстрочки, але він не оформив це право згідно з вимогами законодавства, він може бути призваний до лав Збройних сил України. Верховний суд підтвердив, що відстрочку потрібно реалізувати через активні дії самого військовозобов'язаного, які мають бути належним чином оформлені уповноваженими органами.

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Юристка наголошує, що саме військовозобов’язані зобов’язані інформувати ТЦК про своє право на відстрочку. Без відповідних документів, поданих до ТЦК, установа вважатиме, що підстав для відстрочки немає.

Особливе значення відстрочка має для тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає можливість отримання відстрочки з медичних причин. Для цього необхідно пройти військово-лікарську комісію та надати відповідні медичні документи.

Відстрочка може бути тимчасовою або постійною, залежно від медичного висновку. Це надає можливість тим, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, уникнути мобілізації, якщо вони дотримуються належної процедури.

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