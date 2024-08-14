Юрист объяснила, какие документы нужны для отсрочки по уходу за лицом с инвалидностью

В Украине некоторые категории граждан имеют право отсрочки от призыва. В частности, отсрочку можно оформить для ухода за матерью или отцом с инвалидностью.

Юрист Неля Романенко на портале b2bconsult рассказала, какие документы нужны для того, чтобы оформить отсрочку. Согласно действующему законодательству, отсрочка предусмотрена для лиц, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Это возможно при отсутствии других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание посредством ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

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К заявлению об отсрочке от призыва необходимо приложить свидетельство о рождении, справку к акту осмотра МСЭК или удостоверение, акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8).

"Согласно Порядку №560, указанный Акт делается через ТЦК. Между тем есть случаи, когда Акт издавали органы местного самоуправления (социальные службы). Целесообразнее начать с них", - пояснила юрист.

По ее словам, документы следует подавать лично, при этом законом не предусмотрено личное присутствие.

"Есть случаи, когда ТЦК принимают заявление на отсрочку с приложениями по почте (рекомендуемое письмо с описанием вложения). В этом случае нужно заверить копии документов у нотариуса. Наиболее приоритетный вариант – подать документы, прибыв в ТЦК. Согласно Порядку №560, после подачи заявления на отсрочку Вас не могут направить на ВЛК. Тем более перед призывом каждого военнообязанного должны быть проверены основания для отсрочки", – резюмировала Романенко.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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