Юрист объяснила, кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам

В Украине держат военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего военнообязанных мужчин могут призвать в армию. Однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации.

В частности, это возможно при семейных обстоятельствах. Юрист и основатель адвокатской компании Royal Lawyers Анастасия Мокренко объяснила, при каких условиях ее можно получить.

В частности, такой вид отсрочки можно оформить гражданам, относящимся к семи категориям. Среди них лица, которые ухаживают за тремя или более детьми младше 18 лет.

Читайте также: Какие виды повесток могут вручать на улице и как их заполнять

Также отсрочку могут оформить граждане, воспитывающие ребенка до 18 лет без отца/матери ребенка. Также отсрочка предоставляется беременным женщинам. Кроме того, на отсрочку имеют право:

родители или лица, оказывающие опеку ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, юридически являющиеся опекунами детей, не имеющих родителей, до достижения совершеннолетия;

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет при условии, что их мужчина/женщина уже служит в украинской армии по мобилизации;

граждане, в которых близкие родственники погибли или пропали без вести при выполнении мероприятий по национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !