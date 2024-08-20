Юрист сказал, могут ли призвать в армию лиц с наркозависимостью

Вопрос мобилизации в Украине остается актуальным. Военнообязанные интересуются, какие категории лиц подлежат призыву, в частности, могут мобилизовать людей с наркотической зависимостью.

Правозащитник Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, могут ли мобилизовать людей с наркозависимостью. Как поясняет адвокат, формально лица с разными видами зависимостей, в том числе наркотической, могут быть призваны на военную службу.

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Это связано с тем, что в украинском законодательстве есть определенные нюансы определения пригодности к военной службе лиц с психическими расстройствами.

Однако следует отметить, что таких лиц не будут направлять на боевые позиции. После прохождения медицинской комиссии они могут быть назначены на тыловые должности.

Отсрочка от мобилизации для лиц с наркозависимостью может быть предоставлена только при наличии синдрома зависимости с тяжелыми, стойкими расстройствами психики. То есть, если заболевание значительно усложняет повседневную жизнь и препятствует исполнению любых обязанностей.

Какие психические расстройства являются основанием для освобождения от мобилизации?

Существует достаточно широкий перечень психических заболеваний, при наличии которых лицо может быть признано непригодным к военной службе. К таким заболеваниям относятся разные формы шизофрении, маниакально-депрессивные психозы, тяжелые депрессии, неврозы и другие.

Важно понимать, что решение о пригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия на основании комплексного обследования. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Напомним, ранее UAportal писал, подпадают ли бронированию работники с дефицитной ВОС.

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