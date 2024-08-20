Юрист сказав, чи можуть призвати у військо осіб з наркозалежністю

Питання мобілізації в Україні залишається актуальним. Військовозобов'язані цікавляться, які категорії осіб підлягають призову, зокрема, чи можуть мобілізувати людей з наркотичною залежністю.

Правозахисник Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, чи можуть мобілізувати людей з наркозалежністю. Як пояснює адвокат, формально особи з різними видами залежностей, у тому числі наркотичною, можуть бути призвані на військову службу.

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Це пов’язано з тим, що в українському законодавстві є певні нюанси щодо визначення придатності до військової служби осіб з психічними розладами.

Однак, варто зазначити, що таких осіб не направлятимуть на бойові позиції. Після проходження медичної комісії їх можуть призначити на тилові посади.

Відстрочка від мобілізації для осіб з наркозалежністю може бути надана лише за умови наявності синдрому залежності з важкими, стійкими розладами психіки. Тобто, якщо захворювання значно ускладнює повсякденне життя та перешкоджає виконанню будь-яких обов’язків.

Які психічні розлади є підставою для звільнення від мобілізації?

Існує досить широкий перелік психічних захворювань, за наявності яких особа може бути визнана непридатною до військової служби. До таких захворювань відносяться різні форми шизофренії, маніакально-депресивні психози, тяжкі депресії, неврози та інші.

Важливо розуміти, що рішення про придатність до військової служби приймає військово-лікарська комісія на підставі комплексного обстеження. Кожен випадок розглядається індивідуально.

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