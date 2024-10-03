Юристы подняли цены на услуги, касающиеся мобилизационных вопросов: сколько придется платить

В сегодняшних условиях наблюдается значительное увеличение спроса на юридические услуги среди мужчин, особенно в вопросах, связанных с мобилизацией и взаимодействием с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Это привело к существенному повышению цен на юридическую помощь. Параллельно с этим появилось немало сомнительных юридических фирм, стремящихся заработать на проблемах граждан, не оказывая реальную помощь.

Стоимость юридических услуг выросла в разы. Например, короткая телефонная консультация может стоить от 1000 гривен, а более подробная – от 4000 гривен. Помощь в получении отсрочки от призыва или обжаловании решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) оценивается в среднем в 10-15 тысяч гривен. Самой дорогой услугой является сопровождение адвоката в ТЦК, что может обойтись в 18-35 тысяч гривен. Об этом пишет Новости. Live.

Отдельно следует отметить услуги по обжалованию штрафов. Цены здесь колеблются от 4 до 25 тысяч гривен в зависимости от сложности дела и других факторов. Часто юристы просят половину штрафа или фиксированную плату в 8 тысяч гривен.

Юрист Николай Гольбин объясняет, что на формирование цены влияют разные факторы, включая срочность, квалификацию адвоката и специфику дела. Он отмечает, что стоимость услуг может значительно увеличиться, если клиент обращается на поздних этапах судебного процесса.

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Интересно, что в случае выигрыша дела в суде есть возможность взыскать с ТЦК расходы на юридическую помощь. Однако суды часто уменьшают сумму компенсации ссылаясь на необоснованность стоимости услуг.

Статистика показывает, что большинство дел по обжалованию штрафов от ТЦК разрешаются в пользу граждан. По данным OpenDataBot, из 34 рассмотренных дел в 88% случаев штрафы были отменены.

К сожалению, ситуацией пользуются и недобросовестные юристы. Они предлагают услуги по предоплате, часто не предоставляя обещанного результата. К примеру, киевлянин Валентин Черненко рассказал о своем негативном опыте сотрудничества с одной из таких фирм, которая взяла 20 тысяч гривен, но не смогла помочь в решении его проблемы с ТЦК.

Закарпатский ОТКЦ и СП предупреждает о случаях, когда недобросовестные юристы пытаются нажиться на семьях погибших военнослужащих, предлагая помощь в оформлении выплат за значительные суммы и проценты от полученной помощи.

Напомним, ранее мы говорили, на какие льготы имеет право УБД в 2024 году.

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