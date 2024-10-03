Юристи підняли ціни на послуги, які стосуються мобілізаційних питань: скільки доведеться платити

В умовах сьогодення спостерігається значне збільшення попиту на юридичні послуги серед чоловіків, особливо у питаннях, пов'язаних з мобілізацією та взаємодією з територіальними центрами комплектування (ТЦК). Це призвело до суттєвого підвищення цін на юридичну допомогу. Паралельно з цим з'явилося чимало сумнівних юридичних фірм, які прагнуть заробити на проблемах громадян, не надаючи реальної допомоги.

Вартість юридичних послуг зросла в рази. Наприклад, коротка телефонна консультація може коштувати від 1000 гривень, а детальніша - від 4000 гривень. Допомога у отриманні відстрочки від призову чи оскарженні рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) оцінюється в середньому у 10-15 тисяч гривень. Найдорожчою послугою є супровід адвоката до ТЦК, що може обійтися у 18-35 тисяч гривень. Про це пише Новини.Live.

Окремо варто відзначити послуги з оскарження штрафів. Ціни тут коливаються від 4 до 25 тисяч гривень, залежно від складності справи та інших факторів. Часто юристи просять половину суми штрафу або фіксовану плату у 8 тисяч гривень.

Юрист Микола Гольбін пояснює, що на формування ціни впливають різні чинники, включаючи терміновість, кваліфікацію адвоката та специфіку справи. Він наголошує, що вартість послуг може значно зрости, якщо клієнт звертається на пізніх етапах судового процесу.

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Цікаво, що у разі виграшу справи в суді, є можливість стягнути з ТЦК витрати на юридичну допомогу. Однак суди часто зменшують суму компенсації, посилаючись на необґрунтованість вартості послуг.

Статистика показує, що більшість справ з оскарження штрафів від ТЦК вирішуються на користь громадян. За даними OpenDataBot, з 34 розглянутих справ у 88% випадків штрафи було скасовано.

На жаль, ситуацією користуються і несумлінні юристи. Вони пропонують послуги за передоплатою, часто не надаючи обіцяного результату. Наприклад, киянин Валентин Черненко розповів про свій негативний досвід співпраці з однією з таких фірм, яка взяла 20 тисяч гривень, але не змогла допомогти у вирішенні його проблеми з ТЦК.

Закарпатський ОТКЦ та СП попереджає про випадки, коли недобросовісні юристи намагаються нажитися на сім'ях загиблих військовослужбовців, пропонуючи допомогу в оформленні виплат за значні суми та відсотки від отриманої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги має право УБД у 2024 році.

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