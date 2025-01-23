За что украинским пенсионерам разрешено не платить: список льгот и услуг

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на освобождение от оплаты определенных жилищно-коммунальных услуг. Это зависит от их профессии и места жительства.

Такое право предусмотрено правительственным постановлением, регулирующим "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". Согласно ему, пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут не платить за определенные коммунальные услуги.

Пенсионеры в Украине имеют право на ряд льгот, позволяющих получать определенные услуги бесплатно или со значительными скидками.

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В частности, льготы предоставляются пенсионерам, которые до выхода на пенсию работали в таких областях, как образование (учителя), библиотечное дело, медицина и культура. Эти категории освобождаются от оплаты за газоснабжение и твердое топливо.

Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться жилищной субсидией, что поможет снизить расходы на коммунальные услуги. Это дополнительный вид поддержки для людей с ограниченными доходами.

Дополнительные привилегии для пенсионеров

Украинские пенсионеры имеют право на ряд дополнительных льгот, среди которых бесплатный проезд в городском транспорте (за исключением метро и такси).

Также пожилые люди могут воспользоваться бесплатной первичной и вторичной юридической помощью. Это касается тех, чей размер пенсии не превышает 4 722 грн, а для лиц с инвалидностью – 6 056 грн.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки, если их площадь соответствует установленным нормам законодательства. Такие льготы действуют только в случае, если размеры участка не превышают допустимые пределы.

Раньше мы рассказывали, в каком транспорте можно ездить бесплатно пенсионерам.

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