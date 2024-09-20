За газ придется платить по-новому: о чем предупредили в Нафтогазе

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" продолжает укреплять свои позиции на рынке газоснабжения Украины. С 8 сентября более 96 тысяч бытовых потребителей в Полтавской области автоматически перешли на обслуживание в "Нефтегаз".

Такое решение было принято в рамках обеспечения стабильного газоснабжения в условиях военного положения. Благодаря этому шагу, "Нафтогаз" гарантирует бесперебойную поставку голубого топлива для жителей Полтавщины на протяжении всего отопительного сезона, говорится на сайте газоснабжающей компании.

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Стоит отметить, что клиентам не нужно предпринимать дополнительные действия для перехода на обслуживание к новому поставщику. Все формальности были оформлены автоматически. Новый тариф на газ для потребителей Полтавской области составляет 7,96 гривны за кубический метр и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

"8 сентября ГК "Нафтогаз Украины" начала поставки газа для клиентов, ранее обслуживавшихся в ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБУТ". Переход состоялся автоматически в рамках обеспечения стабильного газоснабжения в условиях военного положения. Для потребителей в Полтаве и области переход в ГК "Нафтогаз Украины" означает гарантированную поставку газа в течение всего отопительного сезона. Цена на газ составляет 7,96 грн/куб", – добавили в НАК "Нафтогаз".

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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