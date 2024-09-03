'За Полтаву': вблизи Бердянска произошло несколько прилетов по оккупантам на полигоне Новопетровка

Украинские Силы обороны нанесли удары по полигону российских оккупантов, расположенному вблизи города Бердянск в Запорожской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Ряд местных пабликов пишет, что взрывов было более десяти.

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"Прилет по полигону Новопетровка возле Бердянска. Похоже, сценарий Бабах-Тарами вчера только с лучшим результатом. За Полтаву, бл**ди", – написал Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что в 18:07 "произошла добавка".

"Снова район полигона. Источники отмечают звуки, похожие на детонацию", — заметил он.

Кроме того, Telegram-канал "Бердянск в оккупации" сообщил о серии взрывов в этом районе, общее количество которых составило около десяти.

"Взрывов уже насчитали почти десять. Попадают по полигону, хотя оккупанты пытаются выдать это за обучение. Ждем подробную информацию", — говорится в сообщении канала.

В мае 2024 года стало известно, что оккупанты начали обустраивать захваченный полигон бывшего учебного дивизиона противовоздушной обороны на Азовском море. Он находится между селами Новопетровка и Куликовское Бердянского района.

Напомним, 3 сентября россия нанесла баллистический удар по Полтаве. Враг попал ракетами в здание Института связи и в расположенную неподалеку больницу.

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