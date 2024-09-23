'За такую схему взлетело бы даже правительство': Гудыменко рассказал, как налоговая блокирует счета предпринимателей

Лидер общественного объединения "Демократический топор" Юрий Гудыменко раскритиковал новую СМ-КОР для предпринимателей назвав ее "схемой, за которую правительство должно было взлететь". По его словам, эта система блокирует накладные (и останавливает работу предприятия) не потому, что бизнесмен что-то нарушил или его операция рисковая, а потому, что "не повезло".

Гудыменко пояснил, что в налоговом программном обеспечении, известном как СМ-КОР, которое заявлялось как революционная автоматизированная система, отличающая рисковые накладные от нерисковых, есть опция вставить сумму, требуемую государству, после которой система блокирует накладную на требуемую государству сумму. Свои мысли он высказал в посту на своей странице Facebook.

Как пишет лидер ГО, система работает следующим образом:

Государство требует некоторое количество денег для наполнения бюджета. Налоговая блокирует накладные (средства) ровно на нужную сумму. За счет заблокированных средств государство закрывает свой кассовый разрыв. После того как предприниматели начинают жаловаться или подают в суд, их накладные поочередно разблокируются.

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По словам Гудыменко, такая схема в цивилизованной стране стала бы причиной увольнения не только главы налоговой, но и всего правительства, если не хуже, подчеркнув, что в нашей стране такое чиновникам точно не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, какая опасность таится в предложении Сикорского для Украины.

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