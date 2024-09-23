"За такую схему взлетело бы даже правительство": Гудыменко рассказал, как налоговая блокирует счета предпринимателей
Лидер общественного объединения "Демократический топор" Юрий Гудыменко раскритиковал новую СМ-КОР для предпринимателей назвав ее "схемой, за которую правительство должно было взлететь". По его словам, эта система блокирует накладные (и останавливает работу предприятия) не потому, что бизнесмен что-то нарушил или его операция рисковая, а потому, что "не повезло".
Гудыменко пояснил, что в налоговом программном обеспечении, известном как СМ-КОР, которое заявлялось как революционная автоматизированная система, отличающая рисковые накладные от нерисковых, есть опция вставить сумму, требуемую государству, после которой система блокирует накладную на требуемую государству сумму. Свои мысли он высказал в посту на своей странице Facebook.
Как пишет лидер ГО, система работает следующим образом:
- Государство требует некоторое количество денег для наполнения бюджета.
- Налоговая блокирует накладные (средства) ровно на нужную сумму.
- За счет заблокированных средств государство закрывает свой кассовый разрыв.
- После того как предприниматели начинают жаловаться или подают в суд, их накладные поочередно разблокируются.
Читайте также: " Экономическое бронирование. Есть ли возможность сделать все справедливо? "
По словам Гудыменко, такая схема в цивилизованной стране стала бы причиной увольнения не только главы налоговой, но и всего правительства, если не хуже, подчеркнув, что в нашей стране такое чиновникам точно не угрожает.
Напомним, ранее мы писали, какая опасность таится в предложении Сикорского для Украины.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!