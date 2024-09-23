'За таку схему злетів би навіть уряд': Гудименко розповів, як податкова блокує рахунки підприємців

Лідер громадського об’єднання "Демократична сокира" Юрій Гудименко розкритикував нову СМ-КОР для підприємців назвавши її "схемою, за яку уряд мав би злетіти". За його словами, ця система блокує накладні (і зупиняє роботу підприємства) не тому, що бізнесмен щось порушив чи його операція ризикова, а тому, що "не пощастило".

Гудименко пояснив, що, у податковому програмному забезпеченні, відомому як СМ-КОР, яке заявлялося як революційна автоматизована система, що відрізняє ризикові накладні від неризикових, є опція вставити суму, потрібну державі, після якої система блокує накладних на потрібну державі суму. Свої думки він висловив у пості на своїй сторінці Facebook.

Як пише лідер ГО, система працює наступним чином:

Держава потрібує певну кількість грошей для наповнення бюджету. Податкова блокує накладних (коштів) рівно на потрібну суму. За рахунок заблокованих коштів держава закриває свій касовий розрив. Після того, як підприємці починають скаржитись чи подають до суду, їхні накладні по черзі розблоковуються.

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За словами Гудименка, така схема в цивілізованій країні стала б причиною звільнення не тільки голови податкової, а й всього уряду, якщо не гірше, наголосивши, що у нашій країні таке чиновникам точно не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка небезпека криється у пропозиції Сікорського для України.

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