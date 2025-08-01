Забронированного вызывают в ТЦК по повестке: юрист объяснил, что делать

В Украине продолжается мобилизация для защиты государства, однако отдельные категории граждан имеют право на бронирование, которое освобождает от призыва. Адвокат Катерина Анищенко объяснила, как действовать в ситуациях, когда бронирование уже есть, но человек получил повестку, а также могут ли таких граждан мобилизовать.

Об этом пишет Униан. Если повестку получило лицо, уже имеющее бронирование, оно все равно должно явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы избежать внесения в розыск. На месте следует предъявить документы, подтверждающие наличие брони. Это позволит аннулировать повестку и не нарушить правила военного учета.

В случае внесения лица в розыск оформить бронирование через приложение "Действие" невозможно. Единственный выход – явиться в ТЦК лично. Если ситуация предусматривает уплату штрафа, его нужно будет оплатить. После этого статус "в розыске" упраздняется, а информация обновляется в системах "Оберег" и "Резерв" в течение 72 часов. После этого "Действие" снова позволит подать заявку на бронь.

Относительно необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) Анищенко отмечает: закон прямо не обязывает проходить ВЛК перед получением брони. Программа "Действие" не требует таких медицинских выводов для бронирования. В некоторых случаях государственные или частные предприятия могут инициировать прохождение ВЛК своими сотрудниками еще до подачи заявки на бронирование.

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Бывали случаи, когда уже имеющие бронирование лиц отпускали из распределителей ТЦК после подтверждения соответствующих документов. Если бронь появилась уже после выданного приказа на мобилизацию, ее наличие не может стать основанием для освобождения от службы. Но если бронирование оформлено раньше поступившего приказа о мобилизации, действия ТЦК могут быть обжалованы.

В ситуациях, когда забронированного человека уже направили в учебный центр, возможным вариантом остается обращение в суд. В украинской судебной практике есть случаи, когда мобилизацию признавали незаконной, если ТЦК проигнорировал настоящую бронь.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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