Зачем фиалки подкармливать дрожжами: чем они полезны

Фиалки – популярные цветы, которые любят выращивать как опытные цветоводы, так и начинающие цветы. Они неприхотливы в уходе, но для того чтобы фиалки цвели еще дольше и пышнее, можно использовать дрожжи для подкормки растений.

Об этом сообщили в Pixel. Дрожжи – это одноклеточные грибы, содержащие много полезных для растений веществ, в частности витаминов, аминокислот, микроэлементов и ферментов. Они способствуют улучшению питания растений, укреплению их иммунитета, стимулированию роста и развития корней и листьев. Кроме этого, дрожжи повышают цветоносность фиалок.

Для приготовления раствора из дрожжей для фиалок вам понадобятся следующие ингредиенты:

10 г свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих;

1 столовая ложка сахара;

1 л теплой воды.

Приготовление:

Смешайте дрожжи с сахаром в маленькой емкости и оставьте на 15-20 минут для брожения. Затем разведите смесь в воде и перемешайте.

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Этот раствор следует использовать не чаще одного раза в месяц в период активного роста и цветения растений.

Подкормка с помощью полива листьев

С помощью распылителя нанесите раствор на листья фиалок с обеих сторон, не допуская попадания на цветы. Этот способ поможет увлажнить и питать листья, а также защитить их от болезней и вредителей.

Подкормка с помощью полива корней

Надо добавить раствор в поддон с водой и поставить туда горшки с фиалками на 15-20 минут. В результате вы сможете укрепить корневую систему и улучшить водно-солевой баланс растений.

После подкормки фиалок нужно вытереть листья сухой бумажной тряпкой или полотенцем во избежание образования пятен или гнили.

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