Навіщо фіалки підживлювати дріжджами: чим вони корисні

Фіалки – популярні квіти, які люблять вирощувати як досвідчені квітникарі, так і початківці. Вони невибагливі у догляді, але для того, щоб фіалки цвіли ще довше та пишніше, можна використовувати дріжджі для підживлення рослин.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що дріжджі – це одноклітинні гриби, що містять багато корисних для рослин речовин, зокрема вітамінів, амінокислот, мікроелементів та ферментів. Вони сприяють поліпшенню харчування рослин, зміцненню їх імунітету, стимулюванню росту та розвитку коренів і листя. Крім цього, дріжджі підвищують квітконосність фіалок.

Для приготування розчину з дріжджів для фіалок вам знадобляться наступні інгредієнти:

10 г свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;

1 столова ложка цукру;

1 л теплої води.

Приготування:

Змішайте дріжджі з цукром у невеликій ємності та залиште на 15-20 хвилин для бродіння. Потім розведіть отриману суміш у воді та перемішайте.

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Цей розчин варто використовувати не частіше одного разу на місяць у період активного росту та цвітіння рослин.

Підживлення за допомогою поливу листя

За допомогою розпилювача нанесіть розчин на листя фіалок з обох боків, не допускаючи потрапляння на квіти. Цей спосіб допоможе зволожити та живити листя, а також захистити їх від хвороб та шкідників.

Підживлення за допомогою поливу коріння

Потрібно додати розчин у піддон з водою і поставити туди горщики з фіалками на 15-20 хвилин. У результаті ви зможете зміцнити кореневу систему та покращити водно-сольовий баланс рослин.

Після підживлення фіалок потрібно витерти листя сухою паперовою ганчіркою або рушником, щоб уникнути утворення плям або гнилі.

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