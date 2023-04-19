Зачем класть мел в холодильник: эффективный лайфхак

Холодильник – это один из важнейших электроприборов в доме, позволяющий хранить продукты свежими на длительный период. Несмотря на все профилактические меры, в нем могут появляться неприятные запахи. Но есть простое и дешевое решение этой проблемы.

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Идея состоит в том, чтобы использовать обычный мел для дезодорации холодильника. Это может показаться удивительным, но результат вас приятно удивит.

Мел не только отличное средство для рисования на асфальте, но и оказывается полезным на кухне. Поместите ее в холодильник, и она будет действовать как поглотитель влаги и запахов. Просто положите мел в контейнер на каждой полке и быстро заметите эффект – неприятные запахи постепенно начнут исчезать.

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Не менее важно отметить, что мел абсолютно безопасен для здоровья, поэтому нет опасности использовать его рядом с пищевыми продуктами. Надо только избегать прямого контакта мела с продуктами, на всякий случай.

Не забывайте время от времени заменять мел новым. Имейте в виду, что ее нужно заменять, если она намокла или изменила цвет и консистенцию. С помощью этого простого совета вы сможете избавиться от неприятного запаха из холодильника без вреда для здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем держать использованный чайный пакетик в холодильнике и не только.

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