Навіщо класти крейду в холодильник: ефективний лайфхак

Холодильник – це один з найважливіших електроприладів у будинку, який дозволяє зберігати продукти свіжими на тривалий період. Незважаючи на всі заходи профілактики, у ньому можуть з'являтися неприємні запахи. Але є просте та дешеве рішення цієї проблеми.

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Ідея полягає в тому, щоб використовувати звичайну крейду для дезодорації холодильника. Це може здатися дивним, але результат вас приємно здивує.

Крейда не тільки відмінний засіб для малювання на асфальті, а й виявляється корисною на кухні. Помістіть її в холодильник, і вона діятиме як поглинач вологи та запахів. Просто покладіть крейду в контейнер на кожній полиці, і ви швидко помітите ефект – неприємні запахи поступово почнуть зникати.

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Не менш важливо зазначити, що крейда абсолютно безпечна для здоров'я, тому немає небезпеки використовувати її поруч з харчовими продуктами. Треба лише уникати прямого контакту крейди з продуктами, на всякий випадок.

Не забувайте час від часу замінювати крейду на нову. Майте на увазі, що її потрібно замінювати, якщо вона намокла або змінила колір та консистенцію. За допомогою цієї простої поради ви зможете позбутися неприємного запаху з холодильника без шкоди для здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки.

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