Займет всего 20 минут: рецепт быстрого торта с ягодами.

Готовый торт поставьте в холодильник на всю ночь для застывания и пропитки. На приготовление этого десерта у вас уйдет минимум времени, но вкусом вы будете довольны.

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Ингредиенты:

– песочное печенье – 200 г.

Для ягодной начинки:

– размороженные или свежие ягоды – 300 г;

– сахар – 20 г;

– лимонный сок – 1 ст. л;

– кукурузный крахмал – 15 г.

Для крема:

– яйца – 2 шт;

– сахар – 100 г;

– щепотка соли;

– кукурузный крахмал – 30 г;

– сметана (от 20%) – 400 г;

– сливочное масло – 75 г;

– шоколад для украшения – 25 г.

Способ приготовления:

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1. Смешайте ягоды с сахаром, лимонным соком и крахмалом, поставьте на средний огонь и варите до загустения. Дождитесь охлаждения. ⠀

2. Приготовьте крем: смешайте яйца с сахаром, солью и крахмалом, добавьте сметану и варите до загустения. Снимите с огня, добавьте масло и дождитесь охлаждения.

3. В подготовленную форму выложите слой печенья, крем, ягодную начинку и повторите слои. В конце смажьте кремом и посыпьте шоколадом. Поставьте в холодильник на ночь.

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