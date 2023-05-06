Займе всього 20 хвилин: рецепт швидкого торту з ягодами
Готовий торт поставте до холодильника на всю ніч, для застигання та просочення. На приготування цього десерту у вас піде мінімум часу, але смаком ви будете задоволені.
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Інгредієнти:
– пісочне печиво – 200 г.
Для ягідної начинки:
– розморожені або свіжі ягоди – 300 г;
– цукор – 20 г;
– лимонний сік – 1 ст. л;
– кукурудзяний крохмаль – 15 г.
Для крему:
– яйця – 2 шт;
– цукор – 100 г;
– дрібка солі;
– кукурудзяний крохмаль – 30 г;
– сметана (від 20%) – 400 г;
– вершкове масло – 75 г;
– шоколад для прикраси – 25 г.
Спосіб приготування:
1. Змішайте ягоди із цукром, лимонним соком та крохмалем, поставте на середній вогонь та варіть до загущення. Дочекайтесь охолодження. ⠀
2. Приготуйте крем: змішайте яйця з цукром, сіллю та крохмалем, додайте сметану та варіть до загущення. Зніміть з вогню, додайте масло та дочекайтесь охолодження.
3. У підготовлену форму викладіть шар печива, крем, ягідну начинку та повторіть шари. В кінці змастіть кремом та посипте шоколадом. Поставте в холодильник на ніч.
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