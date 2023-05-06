Займе всього 20 хвилин: рецепт швидкого торту з ягодами

Готовий торт поставте до холодильника на всю ніч, для застигання та просочення. На приготування цього десерту у вас піде мінімум часу, але смаком ви будете задоволені.

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Інгредієнти:

– пісочне печиво – 200 г.

Для ягідної начинки:

– розморожені або свіжі ягоди – 300 г;

– цукор – 20 г;

– лимонний сік – 1 ст. л;

– кукурудзяний крохмаль – 15 г.

Для крему:

– яйця – 2 шт;

– цукор – 100 г;

– дрібка солі;

– кукурудзяний крохмаль – 30 г;

– сметана (від 20%) – 400 г;

– вершкове масло – 75 г;

– шоколад для прикраси – 25 г.

Спосіб приготування:

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1. Змішайте ягоди із цукром, лимонним соком та крохмалем, поставте на середній вогонь та варіть до загущення. Дочекайтесь охолодження. ⠀

2. Приготуйте крем: змішайте яйця з цукром, сіллю та крохмалем, додайте сметану та варіть до загущення. Зніміть з вогню, додайте масло та дочекайтесь охолодження.

3. У підготовлену форму викладіть шар печива, крем, ягідну начинку та повторіть шари. В кінці змастіть кремом та посипте шоколадом. Поставте в холодильник на ніч.

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