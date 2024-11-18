Законно ли забирать на дрова поваленные деревья в лесу

Отопление дровами остается важнейшим источником тепла для многих украинских домохозяйств в зимний период. Для жителей сел и частных домов подготовка топливных материалов к холодному сезону является одной из приоритетных задач.

Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства разъяснило правила сбора сваленной древесины в лесах. У домохозяйств есть выбор: приобрести готовые дрова или заготовить их собственноручно. Хотя покупка топлива не вызывает затруднений, самостоятельная заготовка требует соблюдения определенных правил.

Следует знать, что самовольный сбор сухостоя или сваленных ветром деревьев запрещен. Для легальной заготовки нужно получить лесорубный билет. Такие разрешения обычно выдаются лесохозяйственным предприятиям, отвечающим за расчистку леса от поваленных деревьев. Лесорубный билет регулирует:

порядок специального использования лесных ресурсов

учет оплаты за пользование лесными ресурсами

контроль объемов разрешенной к вырубке древесины

сроки заготовки и вывоза древесины

методы очистки участков от остатков

сохранение естественного восстановления леса

Несанкционированная заготовка древесины, согласно статье 65 КоАП, считается правонарушением и влечет штрафные санкции. Однако без специальных разрешений разрешается собирать:

сосну

опавшие листья

мелкие ветви

отпавшая кору

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Запрет на свободный сбор древесины, даже кажущейся заброшенной, имеет веские основания. Главная из них – безопасность. Лесозаготовительные работы требуют специальных навыков и соблюдения техники безопасности. При несчастных случаях при самостоятельной заготовке возникает вопрос ответственности.

Кроме того, существует риск злоупотреблений: под видом уборки сухостоя иногда происходит незаконная вырубка живых деревьев. Именно поэтому государственный контроль в этой сфере остается необходимым.

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