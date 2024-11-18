Чи законно забирати на дрова повалені дерева в лісі

Опалення дровами залишається важливим джерелом тепла для багатьох українських домогосподарств у зимовий період. Для мешканців сіл та приватних будинків підготовка паливних матеріалів до холодного сезону є одним із пріоритетних завдань.

Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства роз'яснило правила щодо збору поваленої деревини в лісах. Домогосподарства мають вибір: придбати готові дрова або заготовити їх власноруч. Хоча купівля палива не викликає складнощів, самостійна заготівля потребує дотримання певних правил.

Варто знати, що самовільний збір сухостою чи повалених вітром дерев заборонений. Для легальної заготівлі необхідно отримати лісорубний квиток. Такі дозволи зазвичай видаються лісогосподарським підприємствам, які відповідають за розчищення лісу від повалених дерев. Лісорубний квиток регулює:

порядок спеціального використання лісових ресурсів

облік оплати за користування лісовими ресурсами

контроль обсягів дозволеної до вирубки деревини

терміни заготівлі та вивезення деревини

методи очищення ділянок від залишків

збереження природного відновлення лісу

Несанкціонована заготівля деревини, згідно зі статтею 65 КпАП, вважається правопорушенням і тягне за собою штрафні санкції. Проте без спеціальних дозволів дозволяється збирати:

хвою

опале листя

дрібні гілки

кору, що відпала

Читайте також: Повірка лічильників води: що це таке та коли потрібно зробити

Заборона на вільний збір деревини, навіть тієї, що здається покинутою, має вагомі підстави. Головна з них — безпека. Лісозаготівельні роботи вимагають спеціальних навичок та дотримання техніки безпеки. При нещасних випадках під час самостійної заготівлі виникає питання відповідальності.

Крім того, існує ризик зловживань: під виглядом збору сухостою іноді відбувається незаконна вирубка живих дерев. Саме тому державний контроль у цій сфері залишається необхідним.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!