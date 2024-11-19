Законны ли вручение повесток в транспорте: ответ юриста

Процедура вручения повесток в Украине может осуществляться как лично, так и через почтовую отправку. При этом законодательство не устанавливает конкретных ограничений мест вручения повесток.

Повестку могут вручить в любом месте: на улице, в общепитах, на работе, дома, на блокпосте или в общественном транспорте. Однако ключевым условием законности вручения повестки является обязательная идентификация личности получателя. Об этом сообщила адвокат Юлии Степаненко из АО "Фомин и партнеры", которое она предоставила Новости.LIVE.

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Важно понимать, что у представителей ТЦК нет законных полномочий проверять документы и устанавливать личность – это исключительная компетенция полиции. Поэтому попытки работников ТЦК самостоятельно проверить документы и вручить повестку, например в общественном транспорте, не имеют юридической силы и не создают правовых последствий для военнообязанного.

Напомним, мы уже писали, что делать военнообязанному в случае истечения срока действия отсрочки.

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