Чи є законними вручення повісток у транспорті: відповідь юриста

Процедура вручення повісток в Україні може здійснюватися як особисто, так і через поштове відправлення. При цьому законодавство не встановлює конкретних обмежень щодо місць вручення повісток.

Повістку можуть вручити у будь-якому місці: на вулиці, в закладах громадського харчування, на роботі, вдома, на блокпості чи в громадському транспорті. Однак ключовою умовою законності вручення повістки є обов'язкова ідентифікація особи отримувача. Про це повідомила адвокатка Юлії Степаненко з АО "Фомін і партнери", яке вона надала Новини.LIVE.

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Важливо розуміти, що представники ТЦК не мають законних повноважень перевіряти документи та встановлювати особу – це виключна компетенція поліції. Тому спроби працівників ТЦК самостійно перевірити документи та вручити повістку, наприклад, у громадському транспорті, не мають юридичної сили та не створюють правових наслідків для військовозобов'язаного.

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