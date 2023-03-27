Залужный наградил 'Золотым Крестом' бойца из бригады Ивана Сирко, героически оборонявшегося против нашествия россиян (фото)

Старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслан Зубарев получил награду из рук Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Он был награжден почетным нагрудным знаком "Золотой Крест".

Об этом стало известно из сообщения, размещенного в соцсетях Главнокомандующего ВСУ. Залужный отметил, что боец отразил атаку превосходящих сил россиян, проявив победу и мужество в бою.

"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие", - отметил Залужный.

Видео дня

Ранее в соцсетях было опубликовано видео боя украинского солдата с превосходящей силой врага.

Героем этого видео, как оказалось, был старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслан Зубарев. Он вместе с напарником уничтожил превосходящую по количеству штурмовую группу оккупантов в ближнем бою.

Напомним, в 2021 году Главнокомандующий ВСУ своим приказом утвердил новую систему боевых наград, разработанную на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств-партнеров Украины.

В частности, было решено, что награда "Золотой Крест" станет "сержантской", "Серебряный Крест" - офицерской, а "Стальной Крест" будут награждать героев-командующих.

Ранее награда, полученная Русланом Зубаревым, называлась "Золотой Крест Заслуги". Это была гражданская и военная награда Украинского главного освободительного совета и Украинской повстанческой армии. Она вручалась как бойцам Украинской повстанческой армии, так и гражданским лицам за внесенный ими особый вклад в развитие украинской армии - "За особый труд в пользу Украинских Вооруженных Сил".

Предлагаем узнать историю еще одного украинского героя, который в одиночку отразил атаку россиян на позиции собратьев. Он с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin ликвидировал 5 танков и 3 БМП врага.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!