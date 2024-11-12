Заместитель министра образования заявил о необходимости повышения стоимости образования в Украине

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий считает, что стоимость высшего образования в Украине должна вырасти. Он сравнил цену обучения в отечественных и зарубежных университетах.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на выступление Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". Также он объяснил, как можно повысить зарплату преподавателям.

МОН считает, что высшее образование должно подорожать Замминистра отметил, что внедрение системы грантов для студентов может привести к повышению стоимости образования.

"Качественное образование должно быть дорогим. Невозможно подготовить специалиста за 25 000 гривен в год. Некоторые украинские университеты предлагают такую стоимость, преимущественно частные. Это просто покупка диплома", – сказал Винницкий.

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Он также привел примеры из Европы, где обучение стоит гораздо дороже.

"Даже в самых бедных странах Европы, таких как Румыния и Болгария, стоимость подготовки студента начинается от 3000 евро в год. В Германии же цена составляет 6000-8000 евро в год. У нас средняя стоимость – около 1000 евро", – добавил заместитель Лесного.

По его подсчетам это составляет примерно 46 000–47 000 гривен, что объясняет низкие зарплаты преподавателей и невысокое качество образования, ведь в таких условиях работники не имеют надлежащей мотивации. Поэтому, по его мнению, следует повышать среднюю стоимость подготовки студентов.

Согласно Винницкому, дополнительные средства государство не может выделить, поэтому требуется система софинансирования – частично финансирование от государства, отчасти от частного сектора. Это должно сделать образование более качественным и дороже.

Напомним, на какие виды льгот имеют право граждане со статусом "ребенок войны".

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