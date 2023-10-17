Запомните 3 простых правила: С какой буквы правильно писать названия праздников на украинском языке

В программе "Завтрак с 1+1", лингвист Александр Авраменко разъяснил, как правильно использовать язык при описании праздников в украинском контексте. Следуя этим правилам, вы сможете правильно и грамотно писать названия праздников и торжественных событий в украинском языке.

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Украинская культура насыщена разными праздниками, поэтому важно знать, как корректно писать названия праздников. Во время своего урока на YouTube Александр Авраменко объяснил основные правила, которые следует соблюдать при написании названий праздников.

Три правила для корректного написания названий праздников в украинском языке

Частные праздники – все слова пишутся с маленькой буквы (например, "день рождения", "встреча одноклассников"). Государственные праздники – первое слово пишется с заглавной буквы (как, например, "Новый год" "День учителя" "День украинского добровольца"). Три самых высоких государственных праздника – все слова пишутся с большой буквы (например, "День Конституции" "День Соборности" "День Независимости").

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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