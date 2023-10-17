Запам'ятайте 3 простих правила: З якої літери правильно писати назви свят українською мовою

У програмі "Сніданок з 1+1", лінгвіст Олександр Авраменко роз'яснив, як правильно вживати мову при описі свят в українському контексті. Дотримуючись цих правил, ви зможете правильно та грамотно писати назви свят і урочистих подій в українській мові.

Читайте також: Мовознавець пояснив, як правильно перекласти на українську "перчатки"

Українська культура насичена різноманітними святами, тому важливо знати, як коректно писати назви свят. Під час свого уроку на YouTube, Олександр Авраменко пояснив основні правила, які слід дотримуватися при написанні назв святкових подій.

Три правила для коректного написання назв свят в українській мові

Приватні свята – усі слова пишуться з маленької літери (наприклад, "день народження", "зустріч однокласників"). Державні свята – перше слово пишеться з великої літери (як, наприклад, "Новий рік" "День учителя" "День українського добровольця"). Три найвищі державні свята – усі слова пишуться з великої літери (на приклад, "День Конституції" "День Соборності" "День Незалежності").

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!