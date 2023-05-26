Запретная религия: потрясающая история сосуда для елея эпохи преследования христиан в Китае

Обычная на вид ваза имеет очень большое историческое значение благодаря надписи, которая означает, что когда-то в ней хранилось душистое масло, которое предназначалось для использования во время католической мессы. Сосуд принадлежит семье, живущей в районе Сотоме. Там, в период Эдо, японские католики скрывались от преследований.

Об этом пишет Arkeonews.

Ваза имеет высоту 25 сантиметров и украшена трехцветной росписью. Ее происхождение уходит в 1600 год. Эта ваза называлась "Йокахито-сама", и была объектом поклонения во время молитвы.

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Правительство префектуры провело экспертизу сосуда и обнаружило на нем надпись на иностранном языке "Escencia", что в переводе означает "душистое масло".

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Как утверждает Йохея Кавагучи, археолог и представитель отдела искусства и культуры префектурного правительства, вероятно, сосуд перевезли в 1614 году после запрета христианства сегунатом Эдо, после которого миссионеров изгнали из Японии и уничтожали церкви.

Возможно, в то время верующие называли вазу "Йокахито", то есть "добрый человек". То есть, вероятно, первым обладателем вазы был епископ.

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