Зарплаты растут, но не для всех: кому ждать надбавок в 2025 году

В Украине наблюдается обострение кадрового кризиса, в частности в таких сферах, как промышленность, энергетика и строительство. Однако не все работодатели готовы повысить зарплаты, чтобы привлечь новых работников.

Так, согласно данным исследования Государственной службы занятости, только 35% работодателей в Украине намерены повысить зарплаты своим работникам в 2025 году. Об этом пишет "24 Канал".

Крупные компании больше всего готовы повышать зарплаты.

Среди предприятий, где работает более 250 человек, 45% планируют увеличить заработную плату в этом году.

В компаниях среднего размера (50-249 работников) и малых предприятиях (10-49 работников) около 35% работодателей настроены на повышение зарплат.

Относительно микропредприятий (1-9 работников), только 30% планируют повышение.

Согласно прогнозам, больше всего работодателей планируют повысить зарплаты в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях, а меньше всего – в Киеве и Херсонской области.

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В каких сферах планируется повышение зарплат

В разных секторах экономики ситуация с выплатами имеет отличия. Больше всего предприятий рост зарплат планируют:

в сельском хозяйстве – 51,7%;

в добывающей промышленности – 6,7%;

в перерабатывающей отрасли – 44,2%.

Согласно исследованию, наименьшее число компаний, планирующих повысить зарплаты в этом году, наблюдается в следующих сферах:

образование – 24%;

государственное управление – 18,2%;

искусство и спорт – 17%.

Наиболее востребованными профессиями в 2025 году остаются:

тракторист;

слесарь-ремонтник;

электрогазосварщик;

электромонтер;

медсестра;

водитель;

швея.

В рамках исследования Государственная служба занятости опросила около 55 000 работодателей из всех регионов, которые находятся под контролем Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что средняя зарплата в Украине выросла на 24%.

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