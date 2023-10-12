Завтрак гурманов: Как объединить растворимый кофе и мороженое

Кофейное мороженое – это настоящий кулинарный наслажденный для всех, кто обожает кофе и решил попробовать его в холодном десерте. Этот рецепт прекрасно подойдет как для любителей кофе, так и для любителей леденцов.

Все, что вам понадобится, это несколько доступных ингредиентов и желание насладиться этим изысканным вкусом, пишет Таблоид Волыни. К этому десерту можете сделать кофе глясе, для чего в напиток нужно просто добавить мороженое.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Если вы хотите получить более жирное мороженое, вместо кукурузного крахмала добавьте яйца, которые помогут достичь большей густоты. В противном случае, этот рецепт идеально подходит для тех, кто предпочитает менее жирное мороженое.

Ингредиенты:

450 мл молока;

2-3 столовых ложки растворимого кофе;

150 г сахара;

2 чайные ложки кукурузного крахмала;

2 яйца.

Приготовление:

Начните, смешав все ингредиенты до однородности. Добавьте молоко, растворимый кофе, сахар, кукурузный крахмал и яйца. Тщательно перемешайте всю массу, чтобы избежать комочков. Разогрейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Важно избегать закипания, чтобы не изменять структуру мороженого. Доведите до однородности и выключите плиту. Дайте полученной смеси остыть при комнатной температуре, а затем положите ее в морозильник. Ждите, пока она станет очень холодной, но не замерзнет полностью. В другой миске взбейте сливки до образования стойких пиков. Добавить охлажденную смесь и тщательно перемешать. После этого переложите массу в лоток и расположите в морозильнике. В течение 1-1,5 часов снимайте лоток с мороженым каждые 15-20 минут и перемешивайте ложкой или лопаткой. Это поможет избежать образования кристаллов льда. После 4-5 раз перемешивания мороженое можно пробить блендером, чтобы уничтожить какие-либо остаточные кристаллы льда, если они появились. Не удивитесь, если после этого мороженое немного уменьшится в объеме и появятся пузырьки воздуха – это правильно. На последнем этапе оставьте мороженое в морозильнике на несколько часов или даже на ночь. Перед подачей извлеките мороженое из морозильника и оставьте на 15 минут на столе. После этого вы сможете легко сформировать красивые шарики мороженого с помощью ложки для мороженого.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!