Сніданок гурманів: Як поєднати розчинну каву та морозиво

Кавове морозиво – це справжній кулінарний насолоджений для всіх, хто обожнює каву і вирішив спробувати її у холодному десерті. Цей рецепт прекрасно підійде як для шанувальників кави, так і для любителів льодяників.

Все, що вам знадобиться, це декілька доступних інгредієнтів і бажання насолодитися цим вишуканим смаком, пише Таблоїд Волині. До цього десерту можете зробити каву глясе, для чого в напій потрібно просто додати морозива.

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Якщо ви бажаєте отримати більш жирне морозиво, замість кукурудзяного крохмалю додайте яйця, які допоможуть досягти більшої густини. В іншому випадку, цей рецепт ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу менш жирному морозиву.

Інгредієнти:

450 мл молока;

2-3 столові ложки розчинної кави;

150 г цукру;

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

2 яйця.

Приготування:

Почніть, змішавши всі інгредієнти до однорідності. Додайте молоко, розчинну каву, цукор, кукурудзяний крохмаль та яйця. Ретельно перемішайте всю масу, щоб уникнути грудочок. Розігрійте суміш на середньому вогні, постійно помішуючи. Важливо уникати закипання, щоб не змінювати структуру морозива. Доведіть до однорідності і вимкніть плиту. Дайте отриманій суміші охолонути при кімнатній температурі, а потім покладіть її в морозильник. Чекайте, поки вона стане дуже холодною, але не замерзне повністю. У іншій мисці збийте вершки до утворення стійких піків. Додайте охолоджену суміш та ретельно перемішайте. Після цього перекладіть масу у лоток і розташуйте в морозильнику. Протягом 1-1,5 години знімайте лоток з морозивом кожні 15-20 хвилин і перемішуйте ложкою чи лопаткою. Це допоможе уникнути утворення кристалів льоду. Після 4-5 разів перемішування морозиво можна пробити блендером, щоб знищити будь-які залишкові кристали льоду, якщо вони з'явилися. Не здивуйтеся, якщо після цього морозиво трохи зменшиться в об'ємі і з'являться бульбашки повітря – це вірно. На останньому етапі залишите морозиво в морозильнику на кілька годин або навіть на ніч. Перед подачею вийміть морозиво з морозильника і залиште на 15 хвилин на столі. Після цього ви зможете легко сформувати красиві кульки морозива за допомогою ложки для морозива.

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