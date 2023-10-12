Сніданок гурманів: Як поєднати розчинну каву та морозиво
Кавове морозиво – це справжній кулінарний насолоджений для всіх, хто обожнює каву і вирішив спробувати її у холодному десерті. Цей рецепт прекрасно підійде як для шанувальників кави, так і для любителів льодяників.
Все, що вам знадобиться, це декілька доступних інгредієнтів і бажання насолодитися цим вишуканим смаком, пише Таблоїд Волині. До цього десерту можете зробити каву глясе, для чого в напій потрібно просто додати морозива.
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Якщо ви бажаєте отримати більш жирне морозиво, замість кукурудзяного крохмалю додайте яйця, які допоможуть досягти більшої густини. В іншому випадку, цей рецепт ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу менш жирному морозиву.
Інгредієнти:
- 450 мл молока;
- 2-3 столові ложки розчинної кави;
- 150 г цукру;
- 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;
- 2 яйця.
Приготування:
- Почніть, змішавши всі інгредієнти до однорідності. Додайте молоко, розчинну каву, цукор, кукурудзяний крохмаль та яйця. Ретельно перемішайте всю масу, щоб уникнути грудочок.
- Розігрійте суміш на середньому вогні, постійно помішуючи. Важливо уникати закипання, щоб не змінювати структуру морозива. Доведіть до однорідності і вимкніть плиту.
- Дайте отриманій суміші охолонути при кімнатній температурі, а потім покладіть її в морозильник. Чекайте, поки вона стане дуже холодною, але не замерзне повністю.
- У іншій мисці збийте вершки до утворення стійких піків. Додайте охолоджену суміш та ретельно перемішайте. Після цього перекладіть масу у лоток і розташуйте в морозильнику.
- Протягом 1-1,5 години знімайте лоток з морозивом кожні 15-20 хвилин і перемішуйте ложкою чи лопаткою. Це допоможе уникнути утворення кристалів льоду.
- Після 4-5 разів перемішування морозиво можна пробити блендером, щоб знищити будь-які залишкові кристали льоду, якщо вони з'явилися. Не здивуйтеся, якщо після цього морозиво трохи зменшиться в об'ємі і з'являться бульбашки повітря – це вірно.
- На останньому етапі залишите морозиво в морозильнику на кілька годин або навіть на ніч.
- Перед подачею вийміть морозиво з морозильника і залиште на 15 хвилин на столі. Після цього ви зможете легко сформувати красиві кульки морозива за допомогою ложки для морозива.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.
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