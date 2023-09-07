Зеленский и Буданов поздравили разведчиков с праздником (видео)

7 сентября 2023 Украина отмечает День военной разведки. Этот день официально начали праздновать ровно год назад – указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Разведчиков первым поздравил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. В Телеграм-канале ГУР опубликовали видео, как Буданов задувает свечи на торте под звук мощного взрыва.

"Сегодня, вопреки преступно-убийственной, террористически разрушительной агрессии россии, мы отмечаем День военной разведки Украины. Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватная среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации. Предупрежденный - означает вооруженный", - отметил руководитель ГУР.

Видео дня

Он напомнил, что украинские разведчики успешно выполняют боевые задания в тылу врага, проводят спецоперации, освобождают заложников и пленяют оккупантов для пополнения обменного фонда.

Буданов поблагодарил разведчиков за работу, за профессионализм, за то, что они делают ради нашей общей Победы.

"Вечная слава и уважение боевым собратьям, отдавшим свою жизнь за родную страну, за независимость. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы отомстим ра*истской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села. , за наше небо, нашу землю и наше море. Да будет свет! Уничтожим тьму!", — резюмировал начальник ГУР МОУ.

Разведчиков поздравил и президент Владимир Зеленский. Он опубликовал фотографии с украинскими разведчиками и подписал их так: "Профессиональные. Смелые. Незаметны для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!".

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