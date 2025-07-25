Зеленский подал в Совет законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП

На сайте Верховной Рады обнародован законопроект президента Владимира Зеленского, который касается изменений в полномочия антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Его цель – усилить институциональную независимость этих учреждений.

Об этом сообщает карта законопроекта. Как ранее сообщил сам Зеленский, текст документа уже согласован, и он будет подан в парламент в ближайшее время.

Среди ключевых положений инициативы: генеральному прокурору и его заместителям запрещается вмешиваться в деятельность прокуроров САП, в частности, предоставлять им какие-либо указания или влиять на реализацию их процессуальных полномочий. Любые административные предписания по САП должны издаваться только по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также предусмотрено, что сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, должны в течение полугода пройти проверку на полиграфе, организованную Службой безопасности Украины.

Читайте также: О НАБУ и САП. Это не финальная точка

Согласно с положениями документа, НАБУ сможет перебирать на себя дела других следственных органов, если будет установлено, что они относятся к его подследственности. Для этого необходимо решение директора бюро и согласование прокурора САП. В то же время, если НАБУ не сможет расследовать по объективным причинам, руководитель САП будет иметь право передавать дела другим органам.

Кроме того, документ закрепляет право прокуроров САП предоставлять детективам НАБУ письменные указания, а отказ выполнять их предусматривает ответственность. Также предлагается ограничить выезд работников НАБУ за границу во время военного положения, кроме служебных поездок.

Отдельным положением предусмотрено, что генпрокурор сможет передавать находящиеся в подследственности БЭБ дела в другие органы в случае необходимости.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Напомним, мы уже писали, почему Зеленский убрал Шмыгаля и перезагрузил правительство.