Зеленський подав до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ та САП

На сайті Верховної Ради оприлюднено законопроєкт президента Володимира Зеленського, який стосується змін до повноважень антикорупційних органів — НАБУ та САП. Його мета — посилити інституційну незалежність цих установ.

Про це повідомляє картка законопроєкту. Як раніше повідомив сам Зеленський, текст документа вже погоджено, і він буде поданий до парламенту найближчим часом.

Серед ключових положень ініціативи: генеральному прокурору та його заступникам забороняється втручатися в діяльність прокурорів САП, зокрема — надавати їм будь-які вказівки або впливати на реалізацію їхніх процесуальних повноважень. Будь-які адміністративні розпорядження щодо САП повинні видаватися лише за погодженням з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також передбачено, що співробітники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, повинні впродовж пів року пройти перевірку на поліграфі, яку організовуватиме Служба безпеки України.

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Згідно з положеннями документа, НАБУ зможе перебирати на себе справи інших слідчих органів, якщо буде встановлено, що вони належать до його підслідності. Для цього потрібне рішення директора бюро та погодження прокурора САП. Водночас, якщо НАБУ не зможе здійснювати розслідування з об’єктивних причин, керівник САП матиме право передавати справи іншим органам.

Крім того, документ закріплює право прокурорів САП надавати детективам НАБУ письмові вказівки, а відмова їх виконувати передбачає відповідальність. Також пропонується обмежити виїзд працівників НАБУ за кордон під час дії воєнного стану, окрім службових поїздок.

Окремим положенням передбачено, що генпрокурор зможе передавати справи, що перебувають у підслідності БЕБ, до інших органів у разі необхідності.

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