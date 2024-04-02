Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и электронный кабинет: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников. Речь идет о понижении с 27 до 25 лет.

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Соответствующая информация указана на сайте Верховной Рады. За закон №9281 нардепы проголосовали еще 30 мая 2023 года.

2 апреля 2024 года на сайте Верховной рады указано, что закон возвращен с подписью президента. Уже с 3 апреля повестки можно будет издавать 25-летним военнообязанным гражданам.

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Зеленский также подписал закон об электронном кабинете военнообязанного №10062. Верховная Рада 16 января поддержала в целом проект о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение удостоверения участника боевых действий.

В Минобороны ранее заявили, что планируют запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. В нем будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и далее эти данные будут использовать ТЦК.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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