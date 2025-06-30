Жаркая волна с юга Европы уже приближается: Украина готовится к повышению температур

Аномальная жара покрыла южные страны Европы, повышая риск масштабных лесных пожаров. В таких государствах, как Италия, Испания, Греция и Португалия, температура воздуха иногда превышает +40°C.

Об этом сообщает агентство AP. В связи с этим местные власти ужесточают противопожарные меры безопасности.

Специалисты связывают увеличение количества подобных жарких периодов с изменениями климата и предостерегают, что такие явления погоды становятся все частее. Больше всего от них страдают южные регионы Европейского континента.

В Португалии более половины территории находится в зоне высокой пожарной опасности, а в Лиссабоне ожидается температура до +42°C. Италия объявила красный уровень тревоги в 21 крупном городе, среди которых Рим, Милан и Неаполь.

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Греция также сталкивается с последствиями аномальной жары. После масштабного лесного пожара к югу от Афин были эвакуированы жители и перекрыты дороги вблизи храма Посейдона. В тушении огня принимают участие более ста пожарных. Пять населенных пунктов подверглись эвакуации.

В Испании температура поднялась до +42 ° C в Севилье и других городах южных и центральных регионов. В ряде областей характеристики существенно превосходят среднемесячные нормы. Метеорологическая служба страны сообщила, что июнь может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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