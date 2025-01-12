Жилье от государства в 2025 году: как украинцы могут воспользоваться программой

Большинство украинцев не владеют собственным жильем, но нуждаются в нем. В таких случаях граждане Украины могут рассчитывать на получение социального жилья от государства, однако для этого следует отвечать определенным требованиям.

Они указаны в законе Украины "О жилом фонде социального назначения". Каждый гражданин имеет право на жилье и государство обеспечивает условия для его строительства, покупки или аренды.

Кроме того, тем, кто не может самостоятельно решить жилищный вопрос, предоставляется жилье бесплатно или по доступной цене. Однако право на безвозмездное жилье имеют только определенные категории граждан:

тяжелобольные лица, нуждающиеся в отдельных условиях для проживания, при условии документального подтверждения;

жители аварийных домов, где существует опасность для жизни – такие граждане могут быть срочно переселены во временное жилье;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – они имеют право на жилье или комнату после окончания учебных заведений;

лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий – эти граждане могут стать в общую очередь для получения жилья.

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Первые три категории граждан имеют право на получение жилья вне очереди, в то время как четвертая категория предусматривает постановку в очередь. Чтобы стать на учет и получить жилье, нужно соответствовать хотя бы одному из следующих условий:

жилищные условия не соответствуют установленным нормам (менее 7 кв. м на одного человека);

среднемесячный доход семьи ниже прожиточного минимума или стоимости аренды жилья в регионе проживания;

гражданин является внутренне перемещенным лицом и не имеет собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Для того чтобы стать на учет, нужно подать документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям. При рассмотрении заявки учитываются все источники дохода семьи, включая заработную плату, пенсии, социальные выплаты и другие доходы.

Любая попытка скрыть информацию о доходах или имуществе может привести к потере права на получение жилья. К льготным категориям граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем от государства, относятся:

супруги и мужья погибших ветеранов войны;

реабилитированные жертвы репрессий;

инвалиды войны и ветераны боевых действий;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

дети-сироты и дети с инвалидностью;

лица, потерявшие жилье из-за стихийного бедствия;

многодетные семьи (от пяти детей).

Также важно помнить, что социальное жилье – это квартиры или дома, которые остаются в собственности государства. Люди могут пользоваться ими на условиях договора социальной аренды, оплачивая только коммунальные услуги и поддерживая жилье в надлежащем состоянии. Продажа, передача в дар или аренда такого жилья запрещена.

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