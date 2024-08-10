Жители Днепра могут получить бесплатный продуктовый набор: подробности
Жители Днепра, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Благотворительная организация "Бок о бок " совместно с международными партнерами организовала выдачу бесплатных продуктовых наборов для семей с детьми.
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Кто может получить помощь?
- Внутри перемещены лица, зарегистрированные в Волновахском районе Днепра.
- Семьи с детьми младше 18 лет.
Как оформить заявку?
Чтобы получить набор продуктов, необходимо заполнить онлайн-форму по указанной ссылке. Список лиц, которые смогут получить помощь, будет опубликован в телеграмм-канале организации.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.
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