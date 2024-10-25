Зимой на Запорожье может вообще не быть электроэнергии – председатель ОВА Федоров (видео)

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о необходимости подготовки к самому сложному сценарию – полному отсутствию электроэнергии в регионе этой зимой. Для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры власти принимают превентивные меры.

Об этом заявил Федоров во время телемарафона. В частности, планируется установка когенерационных установок на всех больших котельных города Запорожья и области, включая Вольнянск. Первые такие установки заработают уже в декабре.

Читайте также: Круглосуточный свет без отключений: какое решение придумал украинец в своей квартире

По словам Федорова, задержка с установкой оборудования связана с двумя факторами: очень высоким спросом на когенерационные установки по всей Украине и ограниченным финансированием. Однако благодаря поддержке партнеров первые установки поступят в Запорожье уже 15 ноября.

Также глава ОВА сообщил, что школы и больницы уже обеспечены генераторами для поддержки образовательного процесса и оказания медицинской помощи при отключении электроэнергии.

Напомним, украинцев предупредили, когда могут начаться новые отключения света.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!