Знаменитая киевская перепичка: как приготовить дома

Киевская перепичка – довольно популярный среди киевлян и гостей столицы фастфуд. Первое заведение "Киевская перепичка" было открыто еще в 1981 году. И уже больше 40 лет она не теряет популярности.

Рецепт этого продукта очень прост – это сосиска в тесте, обжаренная в масле. И теста в лепешке гораздо больше, чем самой начинки.

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Это блюдо можно приготовить и собственноручно дома. Вам понадобятся следующие продукты:

Теплая вода – 350 мл

Сахар – 40 г

Дрожжи сухие – 10 г

Мука – 530 г

Соль – 10 г

Сосиски для начинки. Их количество зависит от того, сколько теста вы замешаете.

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Фуд-эксперт Владимир Ярославский посоветовал изданию "Шуба" готовить перепичку следующим образом:

В теплой воде, не выше 38 градусов, растворить сахар и дрожжи. Дать постоять 15-17 минут. Добавить просеянную муку, соль и замесить тесто. Оставить в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Обмять тесто и сформовать 13-14 кусочков по 70 граммов. Придать прямоугольную форму. Завернуть сосиски в тесто, хорошо скрепить края, как на вареники. Оставить в теплом месте, пока тесто не поднимется в 2,5 раза. Масло без запаха нагреть до 180 градусов. Обжарить ориентировочно по минуте с каждой стороны до румяного цвета. Переложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

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